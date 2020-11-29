Afyonkarahisar'da sahte para ile yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, kullandıkları otomobilde sahte 12 bin 650 lira çıkan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hocalar ilçesinde yol uygulamasında şüphelenerek durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, sahte 12 bin 650 lira ele geçirdi.

Araçta bulunan K.S. ve H.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem yapılacağı belirtildi.

