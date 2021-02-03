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Afyonkarahisar’da sekiz yılda 8 bin sokak köpeği ve kedisi kısırlaştırıldı

03.02.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Geçici Hayvan Bakımevi’nde 8 yılda yaklaşık 8 bin sokak köpeği ve kedisinin kısırlaştırıldığı kaydedilirken bakımevinde ayrıca 200 civarında yavrulu anneler dahil sokak köpeği ile 20 civarında da sokak kedisinin bakım ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde sokak hayvanları bakım ve beslemeleri yapıldıktan sonra aşıları yapılıp, kısırlaştırılıyor, kayıt altına alındıktan sonra ise hayvanları koruma kanununu gereğince alındıkları yere geri bırakılıyor.Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, Halkımızın sağlığını korumak, bilinçli bir şekilde hayvan sevgisini inşa etmek adına sahipsiz hayvanları sahiplendirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çekti.

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Geçici Hayvan Bakımevi’nde 8 yılda yaklaşık 8 bin sokak köpeği ve kedisinin kısırlaştırıldığı kaydedilirken bakımevinde ayrıca 200 civarında yavrulu anneler dahil sokak köpeği ile 20 civarında da sokak kedisinin bakım ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde sokak hayvanları bakım ve beslemeleri yapıldıktan sonra aşıları yapılıp, kısırlaştırılıyor, kayıt altına alındıktan sonra ise hayvanları koruma kanununu gereğince alındıkları yere geri bırakılıyor.
Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, Halkımızın sağlığını korumak, bilinçli bir şekilde hayvan sevgisini inşa etmek adına sahipsiz hayvanları sahiplendirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çekti. Atlı, “Yaklaşık 8 yıl önce 250 kapasiteli inşa edilen tesisimizde köpek evi, müşahede evi, yavrulu anne evleri, kedi evleri soğuk hava deposu, yiyecek hazırlama ünitesi, ameliyathane ve rehabilitasyonu bekleyen açık alanda köpekler bulunuyor. Ekiplerimizin sokaklardan topladığı rehabilite edilmemiş hayvanları yaklaşık 10 gün süreyle müşahede yerlerinde tutuyor, muayeneleri ve rehabilitasyonları yapıldıktan sonra ameliyathanede kısırlaştırmaya tabii tutuyoruz. Kısırlaştırma işleminden sonra işaretliyor, küpe takıyoruz. Daha sonra bunu defterlere işleyerek sahiplendirme işlemini bekliyoruz. Sahiplendirme olmasa aşıları yapılıp alındıkları ortama tekrar bırakıyoruz” dedi.

“200 civarında yavrulu anneler dahil sokak köpeğimiz var”
2020 yılından itibaren barınakta yer alan sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerinin belediye tarafından yapıldığını aktaran Atlı, “Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’in tensipleriyle Veteriner Hekim istihdamı sağladık ve 2020 yılında tam bin adet sokak hayvanımızın kısırlaştırmasını tamamen kendi bünyemizde yaptık. Tesis açıldıktan bu tarafa ise 8 bine yakın sokak hayvanının kısırlaştırmasını gerçekleştirdik. Şu anda barınağımızda 200 civarında yavrulu anneler dahil sokak köpeğimiz mevcut. 20 civarında da sokak kedimiz bulunuyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sahiplendirme yapıyoruz” diye konuştu.

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