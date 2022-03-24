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Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

24.03.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 03 AAN 567 plakalı öğrencileri taşıyan özel okulun servis otobüsü, Çevre yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda 03 VR 480 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 7 öğrenci, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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