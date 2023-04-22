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Afyonkarahisar’da TAKEP projesi devam ediyor

22.04.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce Bakanlığımız Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) devam ediyor.

Afyonkarahisar’da TAKEP projesi devam ediyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, TAKEP projesi çerçevesinde kent merkezi ve 15 ilçedeki çiftçilere sorgum sudan otu tohumu dağıttı. Toplam teslim edilen tohum miktarının 8 ton olduğu ve 1600 dekar alanda ekimi yapılacağı kaydedildi. Tohumlar 150 çiftçinin ekeceği belirtildi.

Dağıtımla ilgili kurumdan yapılan açıklamada ise “Kuraklığın yaşandığı bu dönemde tarımsal üretimde daha az suya ihtiyaç duyan ürünler arasında olan sorgum sudan otu ile hayvansal kaba yem ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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