YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da trafik kontrolünden kaçan sürücüler dron ile tespit edildi

Afyonkarahisar'da trafik kontrolünden kaçan sürücüler dron ile tespit edildi

14.06.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da trafik kontrolünden kaçan sürücüler dron ile tespit edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde trafik kontrolünden kaçan ve dron ile tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki trafik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçede son bir ay içerisindeki trafik uygulamalarında 637 aracı kontrol etti.

Drondan da faydalanılan denetimlerde, "Ehliyetsiz araç kullanmak", "Alkollü araç kullanmak", "Araç ve yaya güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "Kamuyu rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemek" suçlarından 53 sürücüye cezai işlem uygulandı, 20 tescilsiz motosiklet de trafikten men edildi.

Öte yandan, denetimlerde alkollü şekilde birden fazla yakalanan 2 sürücünün ehliyeti geçici olarak iptal edildi, bu kişilere 7 bin 348 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi22. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'ndan Ömer Erdoğan açıklaması:Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'ndan Ömer Erdoğan açıklaması:
Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildiPiyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi
Anahtar Kelimeler:
polis Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
13:03
İkindi
16:58
Akşam
20:31
Yatsı
22:13
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanıyor! Ziyaretçilerini bekliyor

Geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanıyor! Ziyaretçilerini bekliyor

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.