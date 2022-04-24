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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

24.04.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde, sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda, H.K, C.K, H.S.A. ve E.Y.A. yakalandı.

Yapılan aramalarda, hassas terazi, 31 gram metamfetamin maddesi, 18 sentetik ecza, pompalı tüfek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan düzenlenen operasyonda Y.Y. de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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