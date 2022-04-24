Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde, sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda, H.K, C.K, H.S.A. ve E.Y.A. yakalandı.

Yapılan aramalarda, hassas terazi, 31 gram metamfetamin maddesi, 18 sentetik ecza, pompalı tüfek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan düzenlenen operasyonda Y.Y. de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz