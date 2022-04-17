Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak yolunda durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada, 1560 sentetik ecza ele geçirildi. Araçta bulunan K.B. ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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