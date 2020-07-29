YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’daki araç sayısı haziran ayı itibariyle 226 bin 668 oldu

Afyonkarahisar’daki araç sayısı haziran ayı itibariyle 226 bin 668 oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı trafiğe kayıtlı haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Afyonkarahisar’daki araç sayısı 226 bin 668 oldu.TÜİK verilerine göre 2020 Haziran ayında Afyonkarahisar’daki trafiğe kayıtlı araç sayısı 226 bin 668’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı trafiğe kayıtlı haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Afyonkarahisar’daki araç sayısı 226 bin 668 oldu.
TÜİK verilerine göre 2020 Haziran ayında Afyonkarahisar’daki trafiğe kayıtlı araç sayısı 226 bin 668’e ulaştı. İstatistiklere göre Afyonkarahisar’da 89 bin 103 adet otomobil, 4 bin 928 adet minibüs, bin 592 adet otobüs, 35 bin 676 adet kamyonet, 9 bin 756 adet kamyon, 41 bin 55 adet motosiklet, 609 adet özel amaçlı araç ve 43 949 adet traktör olduğu belirtildi.
Kentte haziran ayında 8 bin 297 aracın devri yapılırken en fazla devri yapılan aracın ise 5 bin 67 adet ile otomobil olduğu kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:50
Öğle
13:09
İkindi
17:01
Akşam
20:19
Yatsı
21:52

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Çobanoglu Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.