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Afyonkarahisar’daki araç sayısı temmuz ayında 227 bin 447 oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı trafiğe kayıtlı temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Afyonkarahisar’daki araç sayısı 227 bin 447 oldu.TÜİK verilerine göre 2020 Temmuz ayında Afyonkarahisar’daki trafiğe kayıtlı araç sayısı 227 bin 447’ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı trafiğe kayıtlı temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Afyonkarahisar’daki araç sayısı 227 bin 447 oldu.
TÜİK verilerine göre 2020 Temmuz ayında Afyonkarahisar’daki trafiğe kayıtlı araç sayısı 227 bin 447’ye ulaştı. İstatistiklere göre Afyonkarahisar’da 89 bin 418 adet otomobil, 4 bin 938 adet minibüs, bin 586 adet otobüs, 35 bin 810 adet kamyonet, 9 bin 777 adet kamyon, 41 bin 291 adet motosiklet, 612 adet özel amaçlı araç ve 44 bin 15 adet traktör olduğu belirtildi.
Kentte haziran ayında 6 bin 834 aracın devri yapılırken en fazla devri yapılan aracın ise 4 bin 286 adet ile otomobil olduğu kaydedildi.

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