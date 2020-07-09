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Afyonkarahisar'daki Dursiye Sağlam cinayeti davasına devam edildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 09.07.2020 19:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'daki Dursiye Sağlam cinayeti davasına devam edildi

Afyonkarahisar'daki Dursiye Sağlam cinayeti davasına devam edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kaybolduktan sonra cesedi yanmış halde bulunan Dursiye Sağlam'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanığın yargılamasına devam edildi.

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Dursiye Sağlam'ın avukatları ve aile yakınları ile sanık avukatı hazır bulundu, tutuklu sanık Ahmet C. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Dursiye Sağlam'ın aile yakınları ve avukatları, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Mahkeme sonrası, müdahil avukat da olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi kadınlar, Afyonkarahisar Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan avukat Burcu Seyhan, Dursiye Sağlam’ın 11 bıçak darbesinin ardından yakılarak öldürüldüğünü hatırlattı.

Seyhan, "Sanık hazır edilemediği için bugün mahkemede karar verilemedi. Dernek olarak, 16 Temmuz'da tekrar duruşmada olacağız. Bu aşamada ailenin her zaman yanındayız." dedi. - Olay

Osmangazi Mahallesi'nde bir otelde çalışan Dursiye Sağlam (44), 11 Şubat'ta gece iş yerinden ayrılmış, Kanlıca Mahallesi'ndeki evine gitmeyince ailesi ertesi gün durumu polise bildirmişti. Jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar-Çobanlar kara yolunun Sülümenli beldesi mevkisinde Sağlam'ın cesedinin yarı yanmış halde bulunmasının ardından Ahmet C, cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.

Afyonkarahisar'daki Dursiye Sağlam cinayeti davasına devam edildi<br />

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