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Afyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

08.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan: - "Bayram, yaz döneminde olduğu için Afyonkarahisar'daki termal otellere genellikle Belçika, Almanya ve Hollanda'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Otellere girişler de hafta sonu başlayacak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Afyonkarahisar'da, termal otellere rezervasyon yoğunluğunun yaşandığı bildirildi.

Gastronomisiyle de öne çıkan ve şifalı termal sularıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan Afyonkarahisar'da bayram hareketliliği yaşanıyor.

Yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesisi tercih edecek olanlar, hem tatil yapacak, hem de şifalı suların keyfini çıkaracak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkmasıyla Afyonkarahisar'da rezervasyon yoğunluğu yaşandığını söyledi.

- "Afyonkarahisar'da 12 ay boyunca tatil yapılabiliyor"

Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerin Kurban Bayramı'na hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da 12 ay tatil yapılabiliyor. Otellerimiz de Kurban Bayramı tatili süresince her yaş grubuna göre aktivite ve animasyon etkinliklerini tamamladı. Bayram, yaz döneminde olduğu için Afyonkarahisar'daki termal otellere genellikle Belçika, Almanya ve Hollanda'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Otellere girişler de hafta sonu başlayacak."

Gümüşhan, Kurban Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'ı tercih eden misafirlerin şifalı sulardan faydalanmasının yanı sıra kentin tarihi ve turistik mekanlarını da görme fırsatı yakalayabileceğini görebildiğini dile getirdi.

Tatilcilerin Frigya'daki Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşlarına da ilgi gösterdiğini aktaran Gümüşhan, "Şehrimiz, yatırımlarla her dönem üzerine koyarak gelişiyor. Afyonkarahisar'a termal tatile gelen misafirlerimiz, çok keyifli vakit geçiriyor."dedi.

-"Kent ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor"

Kentteki termal otel sahibi Hüseyin Bülbül de Kurban Bayramı rezervasyonlarının kendilerini memnun ettiğini vurguladı.

Otellerindeki hazırlıkların tamamlandığına dikkat çeken Bülbül, "Kurban Bayramında termal turizm hareketliliği iç turizm ve ekonomik bakımından önemli bir gelişme. Bu, sadece otel sahipleri ve çalışanlarına değil, kent ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor. İnsanlar burada hem dinleniyor, hem eğleniyor." diye konuştu.

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