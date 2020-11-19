YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Ağaçlandırma döneminde 300 bin fidan dikilmiş olacak

Ağaçlandırma döneminde 300 bin fidan dikilmiş olacak

KİLİS HABERLERİ  | 19.11.2020 14:52 | Son Güncelleme

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Ağaçlandırma döneminde 100 hektarda 300 bin fidanı buluşturacaklarını söyledi.İşletme Müdürü İsmet Gümüş, 2020 yılı ağaçlandırma döneminde İşletme olarak 100 hektar sahada 300 bin fidan toprakla buluşturmaya başladıklarını ifade ederek, “4 ayrı lokasyonda çalışmalarımız başladı.

Ağaçlandırma döneminde 300 bin fidan dikilmiş olacak

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Ağaçlandırma döneminde 100 hektarda 300 bin fidanı buluşturacaklarını söyledi.
İşletme Müdürü İsmet Gümüş, 2020 yılı ağaçlandırma döneminde İşletme olarak 100 hektar sahada 300 bin fidan toprakla buluşturmaya başladıklarını ifade ederek, “4 ayrı lokasyonda çalışmalarımız başladı. Birkaç ay içerisinde 100 hektar alanda 300 bin fidanımızı toprakla buluşturmaya başladık. Ağaç dikimlerimiz hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah, bu ağaçlandırma döneminde 300 bin fidan toprakla buluşmuş olacaktır. Tabi ki ağaçları dikmekle işimiz bitmiyor, bunların bakımı, sulanmasını da gerçekleştiriyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin figürü karantinada! Aleyna Tilki'nin figürü karantinada!
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular

Kilis Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:07
Öğle
12:22
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:45

Kilis Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Günal Eczanesi
Merkez
Şekeroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.