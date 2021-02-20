Ağaköy Konağı’nda son rötuşlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu’nun Ağaköy Mahallesi’ne kazandırılan Mahalle Konağı inşaatında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de özelikle kırsal mahallelerde hayat kalitesini yükseltecek çalışmaları da aralıksız sürdürüyor. Tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği salgın sürecine rağmen özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gürsu’nun Ağaköy Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Dış cephe kaplama ve boyama işlemleri tamamlanan iki katlı binada mekanik ve elektrik tesisatları çalışmaları da hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçedeki kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları hızla sürdürdüklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Bölge ayırt etmeksizin ulaşım ve altyapı noktasında önemli bir çalışma sergilediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Tabi hizmetlerin yanında her mahallemizin kendine göre öncelikleri var. Bu bazen bir futbol sahası, bazen mahalle konağı bazen de meydan düzenlemesi oluyor. Gürsu’nun Ağaköy Mahallesi’nde de düğün salonu gibi geniş katılımlı etkinliklerin yapılabileceği bir mahalle konağı istenmişti. Bu konudaki çalışmalarımızı artık tamamlamak üzereyiz. Mahalle halkının önemli günlerine tanıklık edecek binanın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

