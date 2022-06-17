Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar, hayatını kaybetti

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar (46), yaşamını yitirdi.
Çağlar'ın, bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonlara yanıt alınamaması üzerine polise haber verildi.
Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Çağlar'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.
Adliyedeki bazı hakim ve savcılar da ölüm haberi üzerine Çağlar'ın evine gitti.
Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davaları görülüyordu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat eden Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
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