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Ağır yaralı genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

TOKAT HABERLERİ  | 14.06.2020 18:29 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde LPG yüklü yüklü tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsü Cem Kızılarslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Tokat’tan Niksar istikametine seyir halinde olan Zeki F.

Tokat’ın Niksar ilçesinde LPG yüklü yüklü tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsü Cem Kızılarslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tokat’tan Niksar istikametine seyir halinde olan Zeki F. idaresindeki LPG yüklü 58 BE 302 plakalı tır, Dönekse mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti. Diğer yönde seyir halinde olan Cem Kızılarslan(18) idaresindeki 60 AAG 724 plakalı minibüsle çarpışan tır devrildi. 1’i ağır 6 kişinin yaralandığı kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Niksar Devlet Hastanesine getirilen yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Cem Kızılarslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Hayat Eczanesi
Niksar
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