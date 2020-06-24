Ağız içi yaralarına propolis tedavisi

Düzenli propolis tüketildiğinde hastalanma sıklığının azaldığını belirten uzmanlar propolisin ağız içi yaralanmalarda koruyucu ve destekleyici tedavi özelliğine dikkat çekti. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Kişilerde, ağız içi yara ya da aft gözlendiği durumlarda ise, en az yüzde 20 özüt içeren etanol su solüsyonu ile özütlenmiş propolisten yetişkinler günde en az 40 damla, çocuklar ise günde en az 20 damla tüketmeli ve aft ya da yara oluşan bölgeye doğrudan uygulamalıdırlar" diye konuştu.

Propolisin doğal bir arı ürünü olduğunu belirten Aslı Elif Tanuğur Samancı, antioksidan, antibakteriyel, antifungal ve antimikrobiyal özellikler gösterdiğini söyledi. Samancı, "Bu sayede, bakteri, mantar ve virüslerin gelişmesini önler. Propolis binlerce yıldır pek çok hastalıkta koruyucu ve tedaviyi destekleyici olarak kullanılmıştır. Düzenli tüketildiğinde, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olmasının yanında, hastalanma sıklığının ve ilaç kullanımının azalmasına yardımcı olur. Günlük bağışıklık desteği olarak en az yüzde 10 özüt içeren propolis damladan yetişkinler günde en az 20 damla, çocuklar ise günde en az 10 damla tüketmelidir. Kişilerde, ağız içi yara ya da aft gözlendiği durumlarda ise, en az yüzde 20 özüt içeren etanol su solüsyonu ile özütlenmiş propolisten yetişkinler günde en az 40 damla, çocuklar ise günde en az 20 damla tüketmeli ve aft ya da yara oluşan bölgeye doğrudan uygulamalıdırlar" dedi.

"Destek tedavi önemlidir"

Ateşli hastalıklarda ve sonrasında kemoterapi ya da radyoterapi uygulamalarında, ağız içi aft ve yaraları sıklıkla gözlemlendiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Bu durumda, hastaların medikal tedavilerinin yanında, doğal ürünler ile de destek tedavi almaları oldukça önemlidir. Biz propolis ve diğer arı ürünlerinden, uzun zamandır bu anlamda yararlanıyoruz" diye konuştu.

Kara, propolisin ağızda oluşan ve yaygın olarak görülen bakterilere karşı etkilerinin detaylı olarak incelendiği bir çalışmadan bahsederek,‘‘2010 yılında Jendauba Üniversitesi’nde, in vitro koşullarda gerçekleştirilen çalışmada, 33 farklı bakterinin 48 saat boyunca uygun şartlarda çoğalması sağlanıp, ardından propolis özütü ile etkileşimleri gözlemlenmiştir. 24 saat sonunda propolis özütü eklenen örneklerde, bakteri aktivitelerinde yüzde 87 oranında azalma görülmüştür. Çalışmanın sonucunda propolisin ağız sağlığını tehdit eden bakterilere karşı etkili olduğu ve ağızda gelişen hastalıkları önleyebileceği belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.