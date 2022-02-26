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Ağrı 2. Kar Festivali sona erdi

26.02.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı 2. Kar Festivali sona erdi

Ağrı'da, bu yıl ikincisi düzenlenen Kar Festivali, etkinlikler ve konserle tamamlandı.

Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilik, belediye, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle dün başlayan festivalin ikinci günü Millet Bahçesi'nde devam etti.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda sanatçı Deniz Toprak, Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Güzel görüntülerin ortaya çıktığı konserde, vatandaşlar da şarkılarla eşlik edip halay çekerek eğlendi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'yı güzelleştirmek için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Aldıkları araçlarla vatandaşlara ucuz ulaşım hizmeti sunduklarını belirten Sayan, şöyle konuştu:

"Genç kızlarımızın okuyabilmesi ve daha çok üniversite mezunu çıkabilmesi için belediye bünyesinde dershane açıyoruz. Biz genç kızlarımızı dershanemizde ücretsiz bir şekilde eğitime tabi tutacağız. Üniversite sınavı olan YKS'ye sınav ücretini yatıramayan ihtiyaç sahibi arkadaşlarımız pazartesi gününden itibaren belediyemize gelsinler. Bunun için belediye başkan yardımcımızı görevlendirdim ve bu kardeşlerimizin ücretini biz yatıracağız. Biz birlikte Ağrı'yı güzelleştireceğiz. Çöp tesisi günde 10 bin 400 aileye elektrik üretiyor. Dünyanın en büyük asfalt plentlerinden birini size getirdik. Taş kırma fabrikası kurduk. Geçen sene 95 kilometre asfalt yaptık. Bu sende de 100 kilometre yolu asfaltlayarak Ağrı'daki bütün yolları bitireceğiz."

Sayan, Selçuk Bayraktar ile görüştüklerini anlatarak, TEKNOFEST'i Ağrı'da düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

AKEV Başkanı Gülşah Sayan ise festivalin çok güzel geçtiğini şehrin kültür ve sanatla daha çok ön plana çıkması için etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

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