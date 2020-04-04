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Ağrı Barosu Başkanı Aydın: “Avukat, adaletin vatandaşla kurduğu köprüdür”

AĞRI HABERLERİ  | 04.04.2020 20:46 | Son Güncelleme

Ağrı Barosu Başkanı Av.

Ağrı Barosu Başkanı Aydın: “Avukat, adaletin vatandaşla kurduğu köprüdür”

Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın "Herkes için adalet, adalet için avukat" diyerek 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında avukatların, hukuk devletinin güvencesi olduğunu belirten Ağrı Barosu Başkanı Aydın, toplumların bir arada yaşamasını sağlayan en önemli unsurun adalet olduğunu kaydederek “Savunmanın temsilcisi avukatın olmadığı, savunma ve avukata gereken önemin verilmediği yerde, hak ve adaletten, adil yargılanmadan ve hukuk devletinden söz edilemez” ifadelerini kullandı. Aydın, açıklamasına şöyle devam etti:

“Avukat, adaletin vatandaşla kurduğu köprüdür. Avukat varsa, adalet vardır. Tarihin her döneminde hâkimler ve mahkemeler vardır. Mahkemelerin adil karar vermeleri ve hukuki meşruiyet kazanmaları, avukatların tarih sahnesinde yerini almasıyla mümkün olabilmiştir. Ülkemizde Avukatlık mesleğinin icrası oldukça zordur ve giderek zorlaşmaktadır. Avukatlık mesleğinin bir gün herkese lazım olacağı gerçekliği ile ‘’Herkes için Adalet, adalet için Avukat” diyoruz. Ülkemiz gündemindeki güncel konulardan biri de İnfaz Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile belli suçlar yönünden kısmi ceza indirimi yapılması düşünülmektedir. Düzenleme yapılırken Anayasanın 10 maddesi ve Ceza İnfaz Kanunu 2.maddesindeki temel ilkelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etmek isteriz. Hukuk Devleti ve büyük devlet olmanın gereği ötekileştirmemek ve kucaklayıcı olmaktır. Ceza İnfaz Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile belli suçlar yönünden avukatın cezaevine girişi esnasında evraklarının aranabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenleme adil yargılanma ilkesini de zedeler niteliktedir. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla, Baromuza emeği geçen tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, meslektaşlarımıza ve çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bağımsız savunmayı temsil eden meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında sağlık, mutluluk ve üstün başarılar diliyoruz. Ayrıca dünyada ve ülkemizde her geçen gün endişe ve korku oluşturan, bizleri evlerimize kapatan Covid 19 virüsünün bir an önce son bulmasını, yeniden umutlu, sağlıklı günlerimize geri dönebilmemizi temenni ediyor, bizler için canlarını hiçe sayarak, özverili bir şekilde çalışmaya devam eden, fedakâr sağlık çalışanlarımıza ve bu zor süreçte çalışmaları ile hayatın durmasını engelleyen tüm sektörlerin çalışanlarına teşekkür ediyor, virüs nedeniyle tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da Allahtan Rahmet diliyorum.”

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Ağrı Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:40
Öğle
12:16
İkindi
15:51
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Durak Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Özlem Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
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