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Ağrı Diyadin’deki merkez taksi durakları yenileniyor

AĞRI HABERLERİ  | 11.11.2020 14:57 | Son Güncelleme

Diyadin Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçedeki taksi durakları yenileniyor.Başlatılan proje ve yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak Sinema Caddesi’nde faaliyet gösteren taksi durağı yenilendi.

Diyadin Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçedeki taksi durakları yenileniyor.
Başlatılan proje ve yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak Sinema Caddesi’nde faaliyet gösteren taksi durağı yenilendi. Kent mimarisine uygun olarak inşa edilen duraklar ile hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor hem de taksici esnafının rahat bir ortamda vatandaşa hizmet sunması sağlanıyor.
İçerisinde dinlenme alanı, mutfak ve lavaboların da yer aldığı durağı beğendiklerini söyleyen Taksi durağı temsilcisi İrfan Samancı yaptığı açıklamada: “Zorlu kış şartlarında baraka tipi bir yerde hizmet vermek zorunda kalıyorduk. Taksici esnafı olarak İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Sn. Ramazan Cankaloğlu’na teşekkür ediyoruz. 8-9 kişinin zor sığabildiği bir alanda bizler yaklaşık 20 taksici hizmet veriyorduk. Yenilenen durağımızla İnşallah bundan sonra daha güzel bir ortamda vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Şimdi daha modern bir durağa kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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