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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı

AĞRI HABERLERİ  | 28.08.2020 14:05 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladıTanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
Tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Hocamız, YÖK üyeleri ve bölge Üniversite rektörlerinin katılımıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) yapılan ve YÖK tarafından yürütülen “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamındaki 15 üniversite ile Sakarya Üniversitesi arasında, YÖK’ün koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan “Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü” imzalandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında, küresel covid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen protokolü YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi ER imzaladı.
Toplantıya AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un yanı sıra 14 üniversitenin rektörleri ile “Uzaktan Eğitim Platformunu” sağlayacak olan Sakarya Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan katıldı.
YÖK Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve AİÇÜ ile 14 üniversitenin rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen “Uzaktan Öğretim Platformu”nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.
Yeni YÖK vizyonuyla 2018 yılında, küresel salgın gündemimize girmeden yaklaşık 2 yıl önce, uzaktan öğretimle ilgili çok önemli bir proje başlattıklarını belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm” adını verdiğimiz bu projenin ilk aşamasında ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yeni kurulmuş 16 üniversitemizde öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik bir program düzenledik. Bu kapsamda şu ana kadar Anadolu Üniversitesi iş birliği ile 10.725 öğretim elemanına çevrimiçi olarak “Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme” ve 61.346 öğrencimize de bir dönemlik kredili olarak “Dijital Okuryazarlık” dersleri verildi. Dolayısıyla, proje kapsamındaki bu üniversitelerimiz aslında içinde bulunduğumuz küresel salgın sürecine daha hazırlıklı girdiler. Projenin ikinci aşamasında ise 16 Mart 2020’de bu 16 üniversiteye ilave olarak yeni kurulmuş 5 teknik üniversitemiz ve Anadolu’da bulunan 3 üniversitemizin öğretim elemanlarına YÖK, CISCO ve ODTÜ iş birliği ile “Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi” konularında eğitimler verilmeye başlanmış olup süreç halen devam etmektedir. Ayrıca, proje kapsamındaki üniversitelerimizin öğrencilerine bir dönemlik kredili olarak Siber Güvenlik dersi verilmesi planlanmaktadır. Bugün imzaları atılacak olan protokolle de Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projemizin 3. aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu aşamada, Sakarya Üniversitesinin geliştirdiği tamamen yerli olan Uzaktan Eğitim Platformu, YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM işbirliği ile 15 üniversitemizin hizmetine sunulacak. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde proje kapsamındaki 15 üniversitemiz uzaktan öğretimle yapacakları derslerini bu yerli platform aracılığıyla gerçekleştirecekler. Projeye destek veren TÜBİTAK’a, Sakarya Üniversitesine ve proje kapsamındaki 15 üniversitemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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