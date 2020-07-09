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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni açılan 15 bölüme ilk kez öğrenci alacak

AĞRI HABERLERİ  | 09.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni açılan 15 bölüme ilk kez öğrenci alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni açılan 15 bölüme bu eğitim öğretim döneminde ilk kez öğrenci alacaklarını bildirdi.

Karabulut, AİÇÜ yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2020-20021 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, Ağrı'yı öğrenci ve sağlık kenti haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Üniversitede açılan 15 yeni bölüme bu eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alacaklarını belirten Karabulut, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin 81 ilinden ve 18 ülkeden yaklaşık 12 bin 516 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede 489 akademisyenimiz hem geleceğimizin teminatı gençleri yarınlara hazırlamakta hem de ülkemiz bilimini daha iyi noktalara ulaştırmak için akademik çalışmalar yapmaktadır. Bu yıl üniversitemize 3 bin 300 yurt içi, 654 uluslararası olmak üzere toplam 3 bin 954 öğrenci kontenjanı verilmiştir. Yeni bölüm açılmasına onay veren başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Tercih dönemi sonrası üniversiteye yerleşecek öğrencilerle Ağrı'nın üniversite kenti imajı daha da pekişecektir."

Program, Rektör Karabulut'un basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

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