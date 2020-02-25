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Ağrı ile Erzurum'da yoğun kar ve tipi etkili oluyor

AĞRI HABERLERİ  | 25.02.2020 13:23 | Son Güncelleme

Ağrı ile Erzurum'da yoğun kar ve tipi etkili oluyor

ERZURUM/ Ağrı ve Erzurum'da etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı.

Oltu-Erzurum kara yolunun 2300 rakımlı Yayla Geçidi'nde meydana gelen buzlanma nedeniyle tır sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede çok sayıda tır, yoldan çıkarak makaslama yaptı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

- Ağrı'da kar ve tipi etkili oluyor

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı Ağrı'yı beyaza bürüdü.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yollarında kar küreme çalışması başlattı.

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Ağrı Kar tipi

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