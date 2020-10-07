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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, başarılı öğrencilere ödüllerini verdi

AĞRI HABERLERİ  | 07.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Özel Doğa Anadolu Lisesinde mezun olan YKS ve AYT sınavlarında dereye giren öğrencilere ödüllerini verdi.Ağrı Özel Doğa Anadolu Lisesinde düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sebih Özden, okul korucu müdürü Engiz Eskin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Özel Doğa Anadolu Lisesinde mezun olan YKS ve AYT sınavlarında dereye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Ağrı Özel Doğa Anadolu Lisesinde düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sebih Özden, okul korucu müdürü Engiz Eskin, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan okul kurucu müdürü Engiz Eskin, okulda yürütülen çalışma ve başarılar hakkında bilgiler verdi. Gençlere başarı yolunda tavsiyelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Hangi görev ve mevkilerde olduğunuz önemli değil, önce iyi bir insan olmalısınız. Zaten iyi birer insan olmayı başarırsanız, arkasından mesleki başarılar de gelecektir. Bizim yerimize geçecek ve daha iyilerini başaracak nesil sizler olacaksınız. Kazandığınız üniversitelerde sizlere başarılar dilerim” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte öğrencileri tebrik ederek, YKS ve AYT sınavlarında dereceye giren öğrencilere plaket ve ödüllerini verdi. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Okulum Temiz Projesi" kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılının hazır hale getirilen okullar arasında yer alan Özel Doğa Anadolu Lisesinin belgesini okul kurucu müdürü Eskin’e vermesiyle ödül töreni sona erdi.

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