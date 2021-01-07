Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlere el kitabı dağıttı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Merkez Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi ile Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğretmenlere yönelik hazırlanan “Öğretmenler İçin Geri Bildirim El Kitabı”nı dağıttı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Merkez Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi ile Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenler İçin Geri Bildirim El Kitabı”nı öğretmenlere dağıttı. Öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Öğrenci başarısını arttıran en etkili ve en kolay yöntem olan ‘geri bildirim’ konusunda bilgilere yer verilen ‘ Öğretmenler İçin El Kitabı’ kitapçığı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 5 bin adet çoğaltılarak öğretmenlerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir” dedi.



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