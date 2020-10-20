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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den İl Jandarma Komutanı Çimen’e hayırlı olsun ziyareti

AĞRI HABERLERİ  | 20.10.2020 17:17 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mehmet Çimen’i makamında ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz aylarda İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mehmet Çimen’i makamında ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den İl Jandarma Komutanı Çimen’e hayırlı olsun ziyareti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mehmet Çimen’i makamında ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz aylarda İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mehmet Çimen’i makamında ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çimen, ziyaretten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e teşekkür etti.

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