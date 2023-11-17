Ağrı soğuk havanın etkisine girdi

Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı’da, dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan yağmur, yerini soğuk hava ve sise bıraktı. Bitkilerin buzla kaplandığı kentin bazı bölgelerinde yoğun sis görüldü.
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