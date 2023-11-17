YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı soğuk havanın etkisine girdi

Ağrı soğuk havanın etkisine girdi

17.11.2023 07:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da gece boyu etkili olan yağış sabah saatlerinde yerini sis ve rüzgara bıraktı.

Ağrı soğuk havanın etkisine girdi

Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı’da, dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan yağmur, yerini soğuk hava ve sise bıraktı. Bitkilerin buzla kaplandığı kentin bazı bölgelerinde yoğun sis görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyorKastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kahramanmaraş’ta orta hasarlı bina sakinlerinden açıklamaKahramanmaraş’ta orta hasarlı bina sakinlerinden açıklama
Avcılar’da “Anayasa Nöbeti” 7. gününde sona erdiAvcılar’da “Anayasa Nöbeti” 7. gününde sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 17 Kasım Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:47
Öğle
11:58
İkindi
14:35
Akşam
16:59
Yatsı
18:20

Ağrı Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Cuma

Derman eczanesi
Patnos
Sağlik eczanesi
Merkez
Altinörs eczanesi
Dogubayazit
Emin eczanesi
Diyadin
Eleşkirt eczanesi
Eleskirt
Yonca eczanesi
Merkez
Begüm eczanesi
Tutak
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.