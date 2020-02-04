YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi

Ağrı-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi

AĞRI HABERLERİ  | 04.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

Ağrı-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi

Ağrı-Van kara yolunda 5 farklı noktada meydana gelen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki 5 ayrı noktada çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve Karayolları 123. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ile iş makineleri sevk edildi.

Ekipler, 4 kamyon, greyder ve iş makineleriyle çığı temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Ağrı-Van kara yolunda, hazır bekleyen 2 ekip, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 3 metreye kadar düştüğü bölgede, trafik polisleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Çığ Kara yolu temizlendi Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Ağrı Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:07
Öğle
12:27
İkindi
15:11
Akşam
17:37
Yatsı
18:56

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Duru Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Can Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Özlem Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.