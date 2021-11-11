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Ağrı'da 554 okula kütüphane kazandırılacak

11.11.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da 554 okula kütüphane kazandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Ağrı'daki 554 okula kütüphane kurulacak.

Vali Osman Varol, Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundaki kütüphanenin açılışını yaptı.

Burada kitap okuyan öğrencilerle sohbet eden Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 862 okuldan 554'ünün kütüphanesiz olduğunu söyledi.

Bu okullarda yapılmakta olan kütüphanelerin boya, bakım ve temizlik işlerinin büyük oranda tamamlandığını ifade eden Varol, "İlimizde kütüphanesi bulunmayan 554 okula kütüphane kazandıracağız. Bunların içerisinde büyük ve çok fazla öğrenciye sahip okullar da var. Kırsalda ve uzak olan köylerimiz de var. 554 kütüphaneyi okullarımızın boyutları ve öğrenci sayılarına göre gerekli donanım, teknik ekipman ve kitaplarla donatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Varol, kitap rafları, masa ve sandalyelerin kentteki meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler tarafından yapıldığını belirterek, kısa sürede tüm okulların kütüphaneye sahip olacağını vurguladı.

Her kütüphanede kitap raflarının Nuh’un Gemisi şeklinde yapıldığını dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Kütüphanelere çok ciddi kitap takviyesi için hazırlık yapıyoruz. Kütüphanelerimizi sadece mobilya ve raflarıyla değil, buraları çok zengin kitap varlığıyla buluşturma gayretimiz var. Çocukların böyle bir kütüphaneye sahip oldukları için ne kadar mutlu olduklarını hep beraber gördük. Çocuklarımızın eşit koşullara, aynı imkanlara sahip olması için çok hızlı bir biçimde bu çalışmayı bitireceğiz. Çocuklarımıza önce okumayla ilgili fiziksel mekan olarak kütüphane yaratıyoruz. Kütüphanelerin içini yeterli materyallerle dolduruyoruz ama aynı zamanda sürekli faaliyetlerle desteklenmesi için bir okuma seferberliği yürütüyoruz."

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