Ağrı'da 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da İran plakalı iki tırda yapılan aramada toplam 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ve uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'nda durdurulan ve uluslararası yasal yük taşıyan İran plakalı iki tırda arama yapan ekipler, tırın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette toplam 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan İran uyruklu iki sürücü tutuklandı, tırlara da el konuldu.

Öte yandan, kentte ele geçirilen 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesinin, ülkede yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

