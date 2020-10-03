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Ağrı’da bilişim öğretmenlerine yönelik “Python Programlama Dili” eğitimi düzenlendi

AĞRI HABERLERİ  | 03.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından e-konferans aracıyla il genelinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik “Python Programlama Dili” eğitimi sona erdi.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, e-konferans aracılığıyla il genelinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik 3 gün devam eden “Python Programlama Dili” eğitimi tamamlandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından e-konferans aracıyla il genelinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik “Python Programlama Dili” eğitimi sona erdi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, e-konferans aracılığıyla il genelinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik 3 gün devam eden “Python Programlama Dili” eğitimi tamamlandı. Eğitim sürecinde Milli Eğitim Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü Sadullah Sarı tarafından öğretmenlere Python programlamaya giriş, değişkenlerin yapı, işlev tanımlama, koşullu ifadeler, döngü yapısı gibi konular anlatıldı. Öğretmenlere örnek uygulama yaptıran Sarı, ayrıca öğretmenlere Kodla Ağrı projesi kapsamında lise ve ortaokul düzeyindeki yetenekli öğrencilere de bu eğitimin verilmesi tavsiyesinde bulundu.

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