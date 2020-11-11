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Ağrı'da fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

AĞRI HABERLERİ  | 11.11.2020 18:34 | Son Güncelleme

Ağrı'da fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da, fuhuşa yer ayarlamak ve teşvik etmek suçlarından 6 kişi gözaltına alındı, aracılık ettikleri değerlendirilen 34 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uzun süreli dinleme, teknik ve fiziki takibin adından bugün sabah saatlerinde fuhşa yer ayarlamak ve teşvik etmek suçlarından 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu kapsamda fuhuşa aracılık ettikleri değerlendirilen 34 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

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