Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı

Ağrı'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 28 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Taşlıçay ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Yukarı Düzmeydan köyü yolunda 5 araçta bulunan 28 kişi, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 4 saat süren çalışmayla yolu ulaşıma açarak, mahsur kalanları kurtardı.

Donma tehlikesi de geçiren 28 kişi, kendilerini kurtarmak için seferber olan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

