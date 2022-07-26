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Ağrı'da kargoyla gönderilen kaçak ürünler polislerce ele geçirildi

26.07.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da kargoyla gönderilen kaçak ürünler polislerce ele geçirildi

Ağrı'da kargoyla gönderilen kaçak ürünler polislerce ele geçirildi

Ağrı'da kargoyla gönderilen kaçak sigara, tütün sarma kağıdı, elektronik sigara tütünü, gözlük ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, kargo firması aracılığıyla Ağrı'dan İstanbul, Ankara, Mersin, Balıkesir, Antalya ve Konya gibi illere kaçak eşya gönderen kişilere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip çalışması yaptı.

Çalışma sonucu Ağrı-Doğubayazıt kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı yol kontrol ve uygulama noktasında durdurulan bir kargo aracında ekiplerce arama gerçekleştirildi.

Aramada, 1280 paket kaçak sigara, 9600 tütün sarma kağıdı, 6500 paket elektronik sigara tütünü, 1800 çocuk kol saati, 195 çocuk akıllı kol saati, 900 oyuncak, 1180 gözlük, bin 50 bez eldiven, 280 yabancı marka bıçak ve 40 paket kaçak çay ele geçirildi.

Ağrı'da kargoyla gönderilen kaçak ürünler polislerce ele geçirildi

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