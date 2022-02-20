YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da kırağı tutan ağaçların oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi

Ağrı'da kırağı tutan ağaçların oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi

20.02.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da kırağı tutan ağaçların oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi

Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Ağrı'da, kırağı tutan ağaçlar köylere ayrı güzellik kattı.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu kentte, beyaz örtüyle kaplı dağlık köylerde, soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.

Kırağıyla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçlar, Murat Nehri ve Aladağlarla bütünleşerek ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Karlı ova ve dağlarla ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar, AA ekibince dron ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıAğrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdüHatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyorKütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazar

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
12:27
İkindi
15:26
Akşam
17:56
Yatsı
19:14
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!

Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.