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Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

AĞRI HABERLERİ  | 24.07.2020 11:18 | Son Güncelleme

Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Hanifi Yıldız yönetimindeki 06 FN 4326 plakalı minibüs, Ağrı-Patnos kara yolunun Kuruyaka köyü mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Araçta bulunan Efkan (7) ve Efecan Yıldız (13) ile Şafi Dilmaç (20) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü ile Abdullah, Furkan, Ömer Ali, Alkın ve Zeynep Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

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