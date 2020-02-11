YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da öğretmen ve öğrenciler depremzede çocuklar için oyuncak hazırlıyor

Ağrı'da öğretmen ve öğrenciler depremzede çocuklar için oyuncak hazırlıyor

AĞRI HABERLERİ  | 11.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

Hamur ilçesindeki öğretmen ve öğrenciler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları oyuncakları Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara gönderecek

Ağrı'nın Hamur ilçesinde öğrenciler ile öğretmenler, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için başlattığı kampanyayla oyuncak yapıyor.

Başsavcı İhsan Eroğul Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile Mevlana İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzede çocuklar için "İyilik Hepimize İyi Gelecek" projesi kapsamında yardım kampanyası başlattı.

İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği projede, bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, kendi imkanlarıyla depremden etkilenen çocuklar için oyuncak hazırladı.

Kolilere konulan oyuncak ve çeşitli malzemeler, önümüzdeki günlerde kargo ile deprem bölgesine gönderilecek.

Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve eşi Çiğdem Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ve İlçe Belediye Başkanı Cezmi Ergül oyuncak yapan öğretmen ile öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Depremzede çocuklar için hazırlanan oyuncak yapma ve toplama çalışmasının oldukça anlamlı olduğunu anlatan Tuncer, şöyle konuştu:

"Buradaki arkadaşlarımız olaya farklı bir açıdan baktı ve çocukları daha çok düşünüp onlara karınca kararınca oyuncak toplayarak kendi yaptıkları oyuncakları hediye ettiler. Deprem ve büyük afetlerde insanın ilk ihtiyacı tabii ki başını sokabilecek bir yer ve ısınabilecek bir battaniye ama oradaki çocukları da düşünmek lazım. Oradaki insanların afet dolayısıyla bunu düşünmesini bekleyemeyiz. Oradakiler muhtemelen kaynaklarını gıda, barınma ve ısınmaya harcar."

Gözyaşları içinde konuşan öğrencilerden Semihat Toptaş da depremzedeler için çok üzüldüklerini belirtti.

Depremzede çocukların üzülmemesi ve moral bulması için böyle bir etkinlik yaptıklarını vurgulayan Toptaş, "Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Elazığ ve Malatya'da çok büyük bir deprem oldu. Depremde hayatını kaybeden çok insan oldu onlara rahmet diliyoruz. Sağ kalanlar da inşallah daha iyi ve mutlu olurlar. Mutlu olsunlar istiyoruz, kimseye zarar gelmesin." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı çocuklar Depremzede Elazığ Malatya Öğrenciler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Nazilli’den Mehmet Öğretmene destek

Nazilli’den Mehmet Öğretmene destek

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Ağrı Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
12:27
İkindi
15:18
Akşam
17:45
Yatsı
19:04

Ağrı Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Hira Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Şafak Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Savcı Sayan’dan tekstilcilere çağrı

Savcı Sayan’dan tekstilcilere çağrı

Ekipler köydeki hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

Ekipler köydeki hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

Hak-Sen’in Ağrı 1970 Spora ziyareti

Hak-Sen’in Ağrı 1970 Spora ziyareti

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.