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Ağrı'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

28.09.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.B idaresindeki 34 SP 2113 plakalı otomobil, Bitlis-Ağrı kara yolunun Patnos'taki Yalçınkaya köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.U'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan H.U. bölgeye sevk edilen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

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