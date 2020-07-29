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Ağrı'da selden zarar gören köydeki çocukların yüzü Kızılay'ın hediyeleriyle güldü

AĞRI HABERLERİ  | 29.07.2020 10:50 | Son Güncelleme

Ağrı'da selden zarar gören köydeki çocukların yüzü Kızılay'ın hediyeleriyle güldü

Türk Kızılay, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 5 gün önce meydana gelen ve bir çocuğun hayatını kaybettiği selde en çok zarar gören Yolüstü Mezrası'nda yaşayan çocukları bayramlık kıyafetlerle sevindirdi.

Balık Gölü güzergahında yer alan 9 köy ve 2 mezrada 5 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından bölgede yardımlarını sürdüren Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, selden en çok etkilenen Yolüstü Mezrası'nda yaşayan çocukları Kurban Bayramı öncesi sevindirmek için çalışma yaptı.

Tişört, pantolon ve ayakkabıdan oluşan bayramlık paketlerle bölgeye gelen Türk Kızılay gönüllüleri, aileleri çocuklarıyla köy meydanına davet etti.

Sel bölgesindeki minik yüreklere hediye ettikleri bayramlık kıyafetlerle dokunan gönüllüler, yaşanan felakette hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nurşah Taş'ın evini de ziyaret etti.

Gönüllüler, Taş'ın 21 yaşındaki engelli kız kardeşi Oya Taş'a da bayramlık kıyafet hediye etti.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine, selden zarar gören köy ve mezralara 5 gündür geldiklerini ve vatandaşların acılarına ortak olmaya çalıştıklarını söyledi.

Selin hemen ardından bölgede yaşayan vatandaşlara kumanya, çorba ve gıda kolisi dağıttıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bugün de bayram öncesi sel bölgesinde yaşayan çocuklarımızı sevindirerek yaşanan bu büyük felaketin izlerini kafalarından silmelerine yardımcı olmak istedik. Mezrada yaşayan tüm çocukları köy meydanında toplayarak onlara tişört, pantolon ve ayakkabılardan oluşan bayramlık kıyafetler hediye ettik. Çok mutlu oldular. Türk Kızılay olarak bölgeye sık sık gelmeye ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Köy çocuklarından 12 yaşındaki Berkan Özdemir de Türk Kızılay'ın bayramlık kıyafetlerle kendilerine yaptıkları sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

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