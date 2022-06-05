Ağrı'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Mustafa Özer, LGS sınavı sonrası serinlemek için Yukarı Göçmez köyü mevkisinde Patnos Barajı'na girdi.

Özer'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, botla barajda arama yaptı.

Daha sonra bölgeye gelen Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Özer'in cansız bedenini barajdan çıkardı.

Özer'in cenazesi, ambulansa konularak otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz