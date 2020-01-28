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Ağrı’da soğuk hava hayatı felç etti

AĞRI HABERLERİ  | 28.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Ağrı’da uzun süredir eksi 20 derecenin altında seyreden hava sıcaklığı hayatı durma noktasına getirdi.Vatandaşların cadde ve sokaklara çıkmakta zorlandığı kentte, akarsuların yüzeyi, çeşmeler, araba, ev ve iş yerlerinin camları başta olmak üzere hemen her şey dondu.Sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen işe koyulan ve kentte el arabacılığı yapan Vedat Turgut, hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düştüğünü ve işe giderken oldukça zorlandıklarını dile getirerek, “Sabahleyin işe kalkmakta çok zorlanıyoruz.

Ağrı’da uzun süredir eksi 20 derecenin altında seyreden hava sıcaklığı hayatı durma noktasına getirdi.
Vatandaşların cadde ve sokaklara çıkmakta zorlandığı kentte, akarsuların yüzeyi, çeşmeler, araba, ev ve iş yerlerinin camları başta olmak üzere hemen her şey dondu.
Sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen işe koyulan ve kentte el arabacılığı yapan Vedat Turgut, hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düştüğünü ve işe giderken oldukça zorlandıklarını dile getirerek, “Sabahleyin işe kalkmakta çok zorlanıyoruz. Şu günlerde hava soğukluğundan dolayı çalışmak çok zor. İş yapamıyoruz. Daha ne kadar böyle devam eder bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.

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