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Berfu Yenenler "hamileydim" diyerek üzücü haberi verdi

Bir süredir gözlerden uzak olan Berfu Yenenler'den üzen haber geldi. Yenenler, dün 12 haftalık hamileliğinin sona erdiğini duyurdu.

Berfu Yenenler "hamileydim" diyerek üzücü haberi verdi

Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen Berfu Yenenler'in; Kuzey ve Mete adında iki oğulları vardı. Sosyal medyada çok aktifken bir anda yok olan Yenenler'den üzen haber geldi.

Yenenler hamile olduğunu ancak dün bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Berfu Yenenler "hamileydim" diyerek üzücü haberi verdi 1

Yaptığı yazılı açıklamada bir süredir hamilelik sebebiyle gözlerden uzak olduğunu söyleyen Berfu Yenenler, “Hamileydim fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu” dedi.

Berfu Yenenler "hamileydim" diyerek üzücü haberi verdi 2

Berfu Yenenler açıklamasın devamında şunları yazdı:

"Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olaylardan habersiz ve keyifleri yerinde. En kısa zamanda daha güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde kavuşuruz. Desteğiniz çok kıymetli teşekkür ederiz.”

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