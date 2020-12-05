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Ağrı’da sokağa çıkma yasağının ilk gününde sessizlik hakim

AĞRI HABERLERİ  | 05.12.2020 11:51 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Ağrı’nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Ağrı’nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Cuma akşamı saat 21.00 itibari ile Ağrı’da da uygulanmaya başlayan kısıtlama ile birlikte, kısıtlamadan muaf olacak çalışanlar dışında tüm vatandaşlar evlerinde kaldı. Pazartesi günü 05.00’e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ve tüm sokakları sessizlik sardı.

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Sabah
07:07
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Merkez
Yol Eczanesi
Merkez
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Diyadin
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