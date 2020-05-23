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Ağrı'da trafik kazasında ölen AK Parti'li meclis üyesi toprağa verildi

AĞRI HABERLERİ  | 23.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Ağrı'da trafik kazasında ölen AK Parti'li meclis üyesi toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kullandığı aracın devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis Üyesi Musa Kazım Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya gelirken aracının şarampole devrilmesi sonucu oğlu ile ağır yaralanan ve kaldırıldığı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Ağrı'daki Küpkıran Mezarlığına getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Belediye Başkanı Savcı Sayan ile az sayıda aile yakınının katıldığı törenin ardından Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

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