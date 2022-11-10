Ağrı'daki trafik kazasında ölen Önder Gürbüz ve Serhat Bayraktutan Van'da defnedildi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 28 yaşındaki 4 çocuk babası Önder Gürbüz'ün cenazesi, ambulansla Erciş ilçesine bağlı Kekliksırtı köyüne getirildi.

Gürbüz'ün cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.

Baba Zamanhan Gürbüz, köy meydanındaki taziye evinde taziyeleri kabul etti.

Amcasının oğlu Abdülhalik Gürbüz, gazetecilere, kuzeninin çalışmak için İstanbul'a gittiğini söyledi.

Üzücü bir olay yaşadıklarını belirten Gürbüz, "Kendi halinde bir insandı. Ekmeğinin peşindeydi. Çalışarak hayatını devam ettiriyordu. 4 çocuğuna ve eşine bakıyordu. İstanbul'da inşaatlarda çalışıyordu. Evine gelerek birkaç gün dinlenmişti. Çalışmak için İstanbul'a dönerken otobüs kazasında hayatını kaybetti." dedi.

DİPLOMASINI ALMAYA GİDİYORDU

Kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Serhat Bayraktutan'ın cenazesi ise Özalp ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'ne getirildi.

Cenaze, köy camisinde kılınan namazın ardından dualarla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kafkas Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden bu yıl mezun olan Bayraktutan'ın, diplomasını almak için Kars'a gittiği öğrenildi.

