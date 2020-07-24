YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrılı Beyaz tülbentli kadınlar Ayasofya’da

Ağrılı Beyaz tülbentli kadınlar Ayasofya’da

AĞRI HABERLERİ  | 24.07.2020 13:26 | Son Güncelleme

Ağrılı Beyaz Tülbentli kadınlar 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’nın açılış törenine katılarak Diyarbakır Anneleri için dua ettiler.Daha önce Diyarbakır Anneleri için bir araya gelen Ağrılı Beyaz Tülbentli kadınlar bu defa 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’nın tarihi anına şahitlik etmek için İstanbul’a gitti.

Ağrılı Beyaz Tülbentli kadınlar 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’nın açılış törenine katılarak Diyarbakır Anneleri için dua ettiler.
Daha önce Diyarbakır Anneleri için bir araya gelen Ağrılı Beyaz Tülbentli kadınlar bu defa 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’nın tarihi anına şahitlik etmek için İstanbul’a gitti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın düzenlediği programla İstanbul’a giden Ağrılı kadınlar, Ayasofya’nın açılışına katılarak hem tarihi bir ana şahitlik edip hem de Diyarbakır Annelerinin çocuklarına kavuşması için dua ettiler.
Ağrılı kadınlarla birlikte İstanbul’a giden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ayasofya-i Kebir Camii’nde kılınan ilk cuma namazına katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek 75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Ağrı Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:08
Sabah
04:53
Öğle
12:19
İkindi
16:13
Akşam
19:36
Yatsı
21:13

Ağrı Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Durak Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Nefes Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Deva Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ağrı’ya 5 adet yoğun bakım solunum cihazı gönderildi

Ağrı’ya 5 adet yoğun bakım solunum cihazı gönderildi

AİÇÜ Rektörü Karabulut, Devlet Hastanesini ziyaret etti

AİÇÜ Rektörü Karabulut, Devlet Hastanesini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.