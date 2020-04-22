Ağrılı çocuklardan videolu 23 Nisan kutlaması

Ağrı’da Yavuz Selim İlkokulu ve Hacıhalit İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı video çekerek kutladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop korona virüs önlemleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusak Egemenlik ve Çocuk Bayramının evlerde kutlanılması kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda Ağrılı çocuklar bayram coşkularını video çekip dile getirerek renkli görüntüler oluşturdu. Günün anlam ve önemini belirten şiirler ve sözlerle videolar hazırlayan çocuklar neşeli ve coşkulu şekilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Çocuklar aynı zamanda kağıtlara "evde kal Türkiye" yazarak vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrıda bulundu.

