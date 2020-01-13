Ağrılı Halterci Batuhan Akbaş Türkiye Şampiyonu oldu

Ağrılı küçük halterci Batuhan Akbaş 60 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası 10 - 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Didim Spor Salonunda tamamlandı.

Üç günde tamamlanan Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonasında 40 ilden 361 sporcu mücadele etti.

Ağrı’yı temsilen şampiyonaya katılan Batuhan Akbaş 60 kiloda koparmada 65 kilo, silkmede 76 kilo kaldırarak toplamda 141 kilo ile Türkiye şampiyonu oldu.

Batuhan Akbaş’ın hem antrenörü Muhlis Akbaş yaptığı açıklamada: “Sporcumla birlikte bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. İnşallah ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Devamında Gençler Dünya Şampiyonası Milli Takım hazırlık kampına da katılacaklarını da belirten Akbaş, “Romanya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına Türkiye Milli Takımı ile birlikte çalışacağız. İnşallah burada kürsüde şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız” ifadelerini kullandı.

