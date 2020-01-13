YURTHABER
  4. Ağrılı Halterci Batuhan Akbaş Türkiye Şampiyonu oldu

Ağrılı Halterci Batuhan Akbaş Türkiye Şampiyonu oldu

AĞRI HABERLERİ  | 13.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Ağrılı küçük halterci Batuhan Akbaş 60 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası 10 - 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Didim Spor Salonunda tamamlandı.Üç günde tamamlanan Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonasında 40 ilden 361 sporcu mücadele etti.Ağrı’yı temsilen şampiyonaya katılan Batuhan Akbaş 60 kiloda koparmada 65 kilo, silkmede 76 kilo kaldırarak toplamda 141 kilo ile Türkiye şampiyonu oldu.Batuhan Akbaş’ın hem antrenörü Muhlis Akbaş yaptığı açıklamada: “Sporcumla birlikte bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık.

Ağrılı küçük halterci Batuhan Akbaş 60 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası 10 - 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Didim Spor Salonunda tamamlandı.
Üç günde tamamlanan Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonasında 40 ilden 361 sporcu mücadele etti.
Ağrı’yı temsilen şampiyonaya katılan Batuhan Akbaş 60 kiloda koparmada 65 kilo, silkmede 76 kilo kaldırarak toplamda 141 kilo ile Türkiye şampiyonu oldu.
Batuhan Akbaş’ın hem antrenörü Muhlis Akbaş yaptığı açıklamada: “Sporcumla birlikte bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. İnşallah ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.
Devamında Gençler Dünya Şampiyonası Milli Takım hazırlık kampına da katılacaklarını da belirten Akbaş, “Romanya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına Türkiye Milli Takımı ile birlikte çalışacağız. İnşallah burada kürsüde şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
AKSA Doğalgaz Ağrı’da zam iddialarını yalanladıAKSA Doğalgaz Ağrı’da zam iddialarını yalanladı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu kutladıAİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu kutladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Ağrı Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:21
Öğle
12:21
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:35

Ağrı Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Şükran Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Isık Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.