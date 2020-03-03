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Ağrılı kayakçılar Erzurum’dan 10 madalya ile döndü

AĞRI HABERLERİ  | 03.03.2020 13:41 | Son Güncelleme

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Eğitim Merkezinin yetiştirdiği kayakçılar, Erzurum’da düzenlenen 2.Etap yarışlarında büyük bir başarıya imza attı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Eğitim Merkezinin yetiştirdiği kayakçılar, Erzurum’da düzenlenen 2.Etap yarışlarında büyük bir başarıya imza attı. Ağrılı sporcular 2. etap yarışmalarını 10 madalya ile tamamladı.
Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan kayaklı koşu ikinci etap müsabakaları Erzurum’da tamamlandı. Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde iki gün süren müsabakalara Türkiye genelinden 300 sporcu katıldı. Müsabakaların açılış töreninde Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenli, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Uzun, Süleyman Yıldırım ve Haydar Çetinkaya tarafından verildi.
Kayaklı koşu Türkiye Şampiyonası finalleri 8-9-10 Mart 2020 Tarihlerinde Bolu’da organize edilecek.
Müsabakalar sonunda dereceye giren Ağrılı sporcular şu şekilde sıralandı;
1.Gün Klasik Stil Elde Edilen Sonuçlar
U-21 Üstü Kadınlarda; Seher Kaçmaz 1. Zozan Malkaç 2., U-18 Kızlarda; Fatma Yavuz 3.,1.Gün Klasik stilde; Bahar Yılmaz 1., U-18 Erkeklerde; Doğan Uğur 1.
2.Gün Serbest Stil Elde Edilen Sonuçlar
U-21 Üstü Kadınlarda; Seher Kaçmaz 1. / Zozan Malkaç 2., U-21 Üstü Erkekler; Okan Alalma 1., U-20 Erkekler:Cihan Kartal 3., U-18 Erkeklerde; Mehmet Türün 1. Oldu.
Ayrıca Kombine Sıralamada ise U-18 Erkeklerde Doğan Uğur ikinci, U-21 Üstü Kadınlarda Seher Kaçmaz 1. Zozan Malkaç 2. Olma başarısı gösterdi.

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