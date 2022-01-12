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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki köylerde eğitime yarın ara verildi

12.01.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki köylerde eğitime yarın ara verildi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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