AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ümit Yılmaz, bu yıl Gaziantep’te düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (Teknofest 2020) Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması’na katıldı.

Ümit Yılmaz, yarışmada Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Büşra Gökmen ile oluşturduğu Fixy adlı takımla yer aldı. Fixy takımının, kullanıcıların yazdıkları metinlerdeki yazım yanlışlarını derin öğrenme yaklaşımıyla çözüp aynı zamanda metinlerde anlamsal analizi de gerçekleştirerek, ortaya çıkan yanlışları da fark edip düzeltebilmeyi amaçladığı proje, yarışmada 1’incilik ödülüne layık görüldü. Takımın ödülü, Gaziantep’te düzenlenen Teknofest 2020 ödül töreninde verildi. Fixy takımı adına ödülü AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ümit Yılmaz aldı. Yılmaz’a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Toplam 47 takım ile 2 bireysel katılımcının yer aldığı ve Bilişim Vadisi’nin de paydaşı olduğu yarışmada 1’inciliği kazanan Fixy takımı üyeleri ödül olarak birer dizüstü bilgisayar ve Bilişim Vadisi’nde 1 yıl süre ile ücretsiz ofis kullanım hakkı kazandı.

AGÜ öğrencisi Ümit Yılmaz, proje için ekip arkadaşıyla beraber 1 ay çalıştığını, projeyle Türkçe Doğal Dil İşleme literatürüne katkı yapmayı amaçladıklarını söyledi. Projeyi hazırladıktan sonra, bu tür yazılımların paylaşıldığı bir platform olan Github’da paylaştıktan sonra projenin büyük ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, “Projemizi Github’da paylaşınca inanılmaz şekilde dikkat çekti. Projemiz saygın yazılımcılar tarafından sosyal medyada da paylaşıldı. Projemize ilgi kısa sürede arttı. Bu ilgiden sonra biz birincilik kazanmayı bekliyorduk” dedi.

Yılmaz, bundan sonra ise kendilerine ödül olarak verilen, Bilişim Vadisi’nde 1 yıl süreyle tahsis edilecek ofislerinde start-up şirketlerini kuracaklarını, ekibi genişletip, projeyi geliştireceklerini ve daha sonrada ürün haline getirip, topluma katkı sağlayacaklarını söyledi.

